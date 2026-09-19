İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Barselona" və "Real" Qabrielin transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıblar

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2026
    • 13:33
    Barselona və Real Qabrielin transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıblar

    "Barselona" və "Real" İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun 15 yaşlı futbolçusu Cey-Cey Qabrielin transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıblar.

    "Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, İspaniya təmsilçiləri danışıqlarda artıq irəliləyiş əldə ediblər.

    Hücumçu özü də "qırmızı şeytanlar"dan ayrılmaq qərarına gəlib. Lakin Qabrielin bu iki klubdan hansına üstünlük verdiyi hələlik məlum deyil.

    "Mançester Yunayted" isə istedadlı futbolçunu itirmək istəmir və onu klubda saxlamağa çalışır.

    Xatırladaq ki, Cey-Cey Qabriel Premyer Liqa təmsilçisinin aşağı yaş qruplarında çıxış edir.

    Barselona FK Real Madrid FK Cey-Cey Qabriel

    Son xəbərlər

    01:26

    Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    01:23

    Azərbaycan və Ukrayna rəsmiləri ikitərəfli gündəliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    01:21

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Cammu və Kəşmir məsələsinin beynəlxalq hüquq yolu ilə həllinə sadiqdir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    01:08

    Tramp: Ərdoğan möhtəşəm insandır

    Digər ölkələr
    00:40

    Azərbaycan-Sinqapur əməkdaşlığının genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    00:29

    Azərbaycan və Kolumbiya qarşılıqlı şəkildə viza rejimini ləğv ediblər

    Xarici siyasət
    00:17

    Bu gün bir sıra rayonlarda işıq olmayacaq

    Energetika
    23:57
    Foto

    Ərdoğan qətərli həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib

    Region
    23:46

    IRIB: Əraqçi Hörmüz boğazının hansı şərtlərlə açılacağı barədə Uitkoffu məlumatlandırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti