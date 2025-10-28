"Barselona"nın zədəsini sağaldan iki futbolçusu növbəti matçda iştirak edə bilər
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 13:21
İspaniyanın "Barselona" klubunun iki futbolçusu La Liqanın XI turunda "Elçe" ilə matçda iştirak edə bilər.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunlar zədələri sağalan hücumçu Robert Levandovski və qapıçı Joan Qarsiyadır.
Polşalı forvard artıq komanda üzvləri ilə məşqlərə qoşulub. Qolkiperin durumu isə bugünkü hazırlıq prosesində qiymətləndiriləcək.
Qeyd edək ki, "Barselona" "Elçe" ilə noyabrın 2-də üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
13:55
Norveçli olimpiya çempionu vəfat edibFərdi
13:50
Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edirRegion
13:44
"Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 133 milyon manatı keçibMaliyyə
13:44
Şəhid bacısı: Valideynlərimin bu günü görmədən dünyadan köçmələrinə heyfslənirəmDaxili siyasət
13:43
Zelenski sabiq merin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsinin səbəbini açıqlayıbDigər ölkələr
13:39
AMB sığorta sektorunun maliyyə dayanıqlılığını gücləndirmək istəyirMaliyyə
13:30
Foto
Video
Leyla Əliyeva Şuşa məscidi üçün hazırlanan dünya xalçaçılıq tarixinin ən böyük dairəvi xalçası ilə tanış olubMədəniyyət siyasəti
13:29
AQP rəsmisi: "Palata birgə qiymətləndirmə standartlarının yenilənməsi üzərində işləyir"Maliyyə
13:28
Foto