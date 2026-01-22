İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi 1 aylıq sıradan çıxıb

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 18:30
    Barselonanın yarımmüdafiəçisi 1 aylıq sıradan çıxıb

    İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Pedri zədə səbəbindən təxminən bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    23 yaşlı futbolçu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunda Çexiya təmsilçisi "Slaviya"ya qarşı keçirilən matçda zədələnib.

    Pedri qarşılaşmanın 61-ci dəqiqəsində əvəzlənib. Onun sağ ayağında bud əzələsindən zədə aldığı təsdiqlənib.

    Qeyd edək ki, Pedri 2019-cu ilin sentyabrından "Barselona"nın formasını geyinir. O, bu müddət ərzində kataloniyalıların heyətində 227 oyuna çıxıb, 28 qol vurub və 29 məhsuldar ötürmə edib.

    Futbol Pedri "Barselona" zədə UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    19:25

    Gürcüstan Azərbaycandan kimya məhsullarının alışına çəkdiyi xərci 24 % artırıb

    Biznes
    19:18

    NATO-nun komitə sədri: Qrenlandiya ilə bağlı saziş hələ danışıqlar mərhələsindədir

    Digər ölkələr
    19:17

    Türkiyə prezidenti Pezeşkianla İrandakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    19:17

    "Real"ın üzvü UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib

    Futbol
    19:07
    Video

    DİN əməliyyat keçirib, 46 kq marixuana aşkarlanıb

    Hadisə
    19:00

    Zelenski: Sabah BƏƏ-də Ukrayna-ABŞ-Rusiya üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:48

    Mikayıl Cabbarov: "Aİ ilə nəqliyyat-logistika infrastrukturunun inkişafı müzakirə olunub"

    Biznes
    18:48

    Zelenski Trampla görüşün məhsuldar keçdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    18:46

    Sabah Ordubadın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilələr olacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti