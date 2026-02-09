İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Barselona"nın prezidenti vəzifəsindən istefa verib

    Futbol
    • 09 fevral, 2026
    • 16:51
    Barselonanın prezidenti vəzifəsindən istefa verib

    İspaniyanın "Barselona" klubunun prezidenti Joan Laporta martın 15-də keçiriləcək seçkilərdə iştirak etmək məqsədilə tutduğu vəzifədən istefa verib.

    "Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qərar İdarə Heyətinin bu gün keçirilən iclasında rəsmiləşdirilib.

    Nizamnaməyə uyğun olaraq, J.Laporta ilə yanaşı, İdarə Heyətinin bir neçə üzvü - vitse-prezidentlər Elena Fort, Rafael Eskudero, həmçinin Ferran Oliver, Josep Maria Albert, Xavyer Barbani, Miqel Kamps, Aureli Mas, Xavyer Puiq və Joan Soler Ferre də seçki prosesinə qatılmaq üçün vəzifələrindən ayrılıblar.

    30 iyun tarixinə qədər klubun idarəetməsini prezident Rafael Yuste, vitse-prezident və katib Xosep Kubells, xəzinədar Alfons Kastro və digər İdarə Heyəti üzvləri (Xosep İqnasi Masia, Anxel Riudalbas, Joan Sole i Sust, Sisko Puyol) həyata keçirəcək.

    Qeyd edək ki, "Barselona" hazırda İspaniya La Liqasında 54 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

    Joan Laporta istefa İdarə Heyəti Futbol xəbərləri
    Laporta steps down as Barcelona president to seek re-election

    Son xəbərlər

    17:42

    İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaldılmasına dair şərtini irəli sürüb

    Region
    17:30

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"

    Futbol
    17:29

    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    17:20

    Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    17:19
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirir

    Hərbi
    17:13
    Foto

    "Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "GəncVİZYON" ideyatonu uğurla başa çatıb

    İKT
    17:07

    Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    17:07

    Astana və Tallin TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti