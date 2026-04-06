"Barselona" danimarkalı hücumçu Rasmus Heylunnla maraqlanır
Futbol
- 06 aprel, 2026
- 17:28
İtaliyanın "Napoli" klubunun futbolçusu Rasmus Heylunn karyerasını İspaniya təmsilçisi "Barselona"da davam etdirə bilər.
"Report" "Barça Universal"a istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi uğurlu mövsüm keçirən 23 yaşlı hücumçu ilə yaxından maraqlanır.
Klub rəhbərliyi danimarkalı forvardı bəyənir və onun komandaya xeyir verəcəyinə inanır.
Xatırladaq ki, müqavilə ilə İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubuna məxsus olan Rasmus Heylunn cari mövsüm 37 oyunda 14 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04