İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2026
    • 12:52
    Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    O, UEFA Gənclər Liqasının liqa mərhələsində keçiriləcək "Sabah" - "Slaviya" (Çexiya) oyununda hakim-inspektor olacaq. B.Quliyev bu qarşılaşmada Norveçdən olan hakimlər briqadasının idarəçiliyini qiymətləndirəcək.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 13-də "Bank Respublika Arena"da, saat 15:00-da start götürəcək.

    Babək Quliyev Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) UEFA (Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı) UEFA Gənclər Liqası Bank Respublika Arena
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