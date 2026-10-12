Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb
Futbol
- 12 oktyabr, 2026
- 12:52
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Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
O, UEFA Gənclər Liqasının liqa mərhələsində keçiriləcək "Sabah" - "Slaviya" (Çexiya) oyununda hakim-inspektor olacaq. B.Quliyev bu qarşılaşmada Norveçdən olan hakimlər briqadasının idarəçiliyini qiymətləndirəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 13-də "Bank Respublika Arena"da, saat 15:00-da start götürəcək.
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