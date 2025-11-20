İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib

    Futbol
    • 20 noyabr, 2025
    • 12:40
    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib

    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisi Elçin Məsiyevin durumu müəyyənləşib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, 34 yaşlı ədalət təmsilçisinin ayağında yüngül zədə var.

    Onun növbəti turlarda təyinat alacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Elçin Məsiyev Misli Premyer Liqasının XII turunun "Karvan-Yevlax" oyununu idarə etməli idi. Lakin qarşılaşma sonradan Rauf Cabarova tapşırılıb. E.Məsiyev sözügedən görüşdə VAR hakimi olacaq.

    Elçin Məsiyev FIFA referisi zədə Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    12:46

    Gələn il iki dəfə Günəş və Ay tutulması baş verəcək

    Elm və təhsil
    12:41

    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Biznes
    12:40

    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib

    Futbol
    12:37
    Foto

    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:36

    Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    12:28

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Deputat: "Sumqayıtda kitabxanaların ciddi təmir işlərinə ehtiyacı var"

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ICSD ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Fərdi
    12:15
    Foto

    Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti