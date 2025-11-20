Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib
Futbol
- 20 noyabr, 2025
- 12:40
Azərbaycanın zədələnən FIFA referisi Elçin Məsiyevin durumu müəyyənləşib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, 34 yaşlı ədalət təmsilçisinin ayağında yüngül zədə var.
Onun növbəti turlarda təyinat alacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Elçin Məsiyev Misli Premyer Liqasının XII turunun "Karvan-Yevlax" oyununu idarə etməli idi. Lakin qarşılaşma sonradan Rauf Cabarova tapşırılıb. E.Məsiyev sözügedən görüşdə VAR hakimi olacaq.
