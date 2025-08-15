Haqqımızda

Azərbaycanın UEFA reytinqindəki izləyicilərindən biri dəyişib

Azərbaycanın UEFA reytinqindəki izləyicilərindən biri dəyişib Azərbaycanın UEFA reytinqindəki qonşularından biri dəyişib.
Futbol
15 avqust 2025 09:01
Azərbaycanın UEFA reytinqindəki izləyicilərindən biri dəyişib

Azərbaycanın UEFA reytinqindəki izləyicilərindən biri dəyişib.

"Report" xəbər verir ki, bu, avrokuboklarda III təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarından sonra reallaşıb.

Əmsalını 18.375-ə çatdıran və hazırda qitə turnirlərində üç təmsilçisi qalan Bolqarıstan 29-cu pilləyə yüksəlib. Onlar UEFA yarışlarına buraxılmayan Rusiyanı (18.299) keçiblər.

Azərbaycan (19.250) 28-ci mövqedə qalıb. Ukrayna (19.725) isə 27-ci sıradadır.

Bu həftə "Qarabağ" Çempionlar Liqasında, Bakıda Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" kollektivini 5:1 (ilk oyun - 1:0) hesabı ilə üstələyib. Ölkə çempionu pley-offda Macarıstanın "Ferentsvaroş" klubuna rəqib olub.

"Sabah" və "Araz-Naxçıvan" isə UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırıb. Bakı təmsilçisi evdə Bolqarıstanın "Levski" (Sofiya) komandasına 0:2 (ilk oyun - 0:1), Naxçıvan klubu Kiprdə "Omoniya"ya 0:5 (ilk oyun - 0:4) hesabı ilə yenilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Mançester Yunayted Barselonanın futbolçusu üçün 80 milyon avro təklif edib
"Mançester Yunayted" "Barselona"nın futbolçusu üçün 80 milyon avro təklif edib
15 avqust 2025 09:44
Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsümə bu gün start verilir
Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsümə bu gün start verilir
15 avqust 2025 09:15
“Araz-Naxçıvan” iki oyunda doqquz qol buraxaraq avrokubokla vidalaşıb - YENİLƏNİB - 7
Video“Araz-Naxçıvan” iki oyunda doqquz qol buraxaraq avrokubokla vidalaşıb - YENİLƏNİB - 7
14 avqust 2025 22:55
Neftçinin 2025/2026 mövsümü üçün kapitanları müəyyənləşib
"Neftçi"nin 2025/2026 mövsümü üçün kapitanları müəyyənləşib
14 avqust 2025 22:40
Sabahın baş məşqçisi: İki oyunda fərqlənə bilmiriksə, rəqib komanda növbəti mərhələyə yüksəlməyə layiqdir
"Sabah"ın baş məşqçisi: "İki oyunda fərqlənə bilmiriksə, rəqib komanda növbəti mərhələyə yüksəlməyə layiqdir"
14 avqust 2025 22:28
Bolqarıstan klubunun baş məşqçisi: Sabahla ilk oyundakı nəticəni qorumağı düşünmürdük
Bolqarıstan klubunun baş məşqçisi: "Sabah"la ilk oyundakı nəticəni qorumağı düşünmürdük"
14 avqust 2025 22:17
Sabah UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB-5
Video"Sabah" UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB-5
14 avqust 2025 21:51
Karvan-Yevlax daha bir oyunçunu heyətinə qatıb
"Karvan-Yevlax" daha bir oyunçunu heyətinə qatıb
14 avqust 2025 17:32
Fənərbağça Avstriya çempionatında çıxış edən futbolçunu transfer etmək istəyir
"Fənərbağça" Avstriya çempionatında çıxış edən futbolçunu transfer etmək istəyir
14 avqust 2025 17:29
İnter Mayaminin futbolçusu İspaniya klubuna keçib
"İnter Mayami"nin futbolçusu İspaniya klubuna keçib
14 avqust 2025 17:12

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi