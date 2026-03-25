    Azərbaycanın U-19 millisi seçmə mərhələyə məğlubiyyətlə start verib

    Futbol
    • 25 mart, 2026
    • 22:03
    Azərbaycanın U-19 millisi seçmə mərhələyə məğlubiyyətlə start verib

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 ilk görüşünü meydan sahibi Litva seçməsinə qarşı keçirib.

    Kaunasdakı "Raudondvario" stadionunda keçirilən qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb - 4:0.

    Qeyd edək ki, U-19 növbəti görüşünü martın 28-də Şimali İrlandiyaya qarşı keçirəcək.

    Litva Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

    22:18

    İran ABŞ-nin sülh danışıqları ilə bağlı təklifinə rəsmi cavab verməyib

    21:55

    21:55

    Trampın Çinə səfərinin vaxtı məlum olub

    21:44

    Aİ və Çin Ukrayna, İran və Tayvanla bağlı hərbi məsləhətləşmələr aparıb

    21:27
    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların səhhəti məlum olub - YENİLƏNİB

    21:13

    Tasnim: İran Babül-Məndəb boğazı üçün real təhlükə yarada bilər

    20:51

    İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1100 nəfərə yaxınlaşır

    20:37

    Azərbaycanın gənc tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaq

    20:25

    Quterreş ABŞ, İsrail və İranı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb

