Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində üçüncü oyununa çıxır
Futbol
- 17 aprel, 2026
- 09:36
19 yaşadək qızlardan futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində üçüncü oyununu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, Həbib Ağayevin baş məşqçisi olduğu kollektiv bu gün Gürcüstan yığması ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Xorvatiyanın Luçko şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, U-19 daha əvvəl Xorvatiyaya 0:6, Çexiyaya 0:9 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
13:21
Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilərXarici siyasət
13:10
Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"Komanda
13:05
Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edibEnergetika
13:02
Foto
Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaqXarici siyasət
12:58
AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunurİnfrastruktur
12:56
Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcəkSağlamlıq
12:56
Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdırRegion
12:56
Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıbXarici siyasət
12:56