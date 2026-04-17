İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində üçüncü oyununa çıxır

    Futbol
    • 17 aprel, 2026
    • 09:36
    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində üçüncü oyununa çıxır

    19 yaşadək qızlardan futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində üçüncü oyununu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Həbib Ağayevin baş məşqçisi olduğu kollektiv bu gün Gürcüstan yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Görüş Xorvatiyanın Luçko şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, U-19 daha əvvəl Xorvatiyaya 0:6, Çexiyaya 0:9 hesabı ilə uduzub.

