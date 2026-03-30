    Azərbaycanın U-17 millisi Malta ilə heç-heçə edib

    Azərbaycanın U-17 millisi Malta ilə heç-heçə edib

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundunda növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Aqil Nəbiyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv Malta yığması ilə üz-üzə gəlib.

    Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində təşkil olunan qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    Xatırladaq ki, B liqasının 2-ci qrupunda yer alan U-17 2 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Milli daha əvvəl Bolqarıstan (1:1) və Litva (0:0) ilə heç-heçə edib.

    Azərbaycanın U-17 millisi Aqil Nəbiyev Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

