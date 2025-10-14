Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatında sonuncu matçına çıxıb
Futbol
- 14 oktyabr, 2025
- 18:53
Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün sonuncu - üçüncü matçına çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, IX qrupda yer alan komanda Rumıniya ilə üz-üzə gəlib.
Fransanın Kapbreton şəhərində yerləşən "Bourret" stadionunda keçirilən oyun rəqibin 5:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Yığmanın yeganə qolunu 20-ci dəqiqədə Əli Bəşirov vurub.
Son xəbərlər
19:43
Azərbaycan və Qazaxıstan avtomobil nəqliyyatı üzrə komissiyanın iclasını keçirəcəkXarici siyasət
19:30
Fransa Baş naziri pensiya islahatının 2027-ci ilə qədər dondurulduğunu açıqlayıbDigər ölkələr
19:28
Foto
Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Avropa çempionatlarında çıxış etmiş paralimpiyaçılarla görüşübFərdi
19:24
Foto
Tbilisidə "Şükriyyə" tamaşası nümayiş olunurİncəsənət
19:21
Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıbDaxili siyasət
19:15
Foto
"Birlik – 2025" birgə təliminin açılış mərasimi keçirilibHərbi
19:11
İsrail "Rəfah" keçid məntəqəsini açmayacaqDigər ölkələr
19:11
Foto
"Bank of Baku"dan növbəti maliyyə savadlılığı tədbiri: bu dəfə şagirdlərlə birlikdəMaliyyə
19:09