    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatında sonuncu matçına çıxıb

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 18:53
    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatında sonuncu matçına çıxıb

    Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün sonuncu - üçüncü matçına çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, IX qrupda yer alan komanda Rumıniya ilə üz-üzə gəlib.

    Fransanın Kapbreton şəhərində yerləşən "Bourret" stadionunda keçirilən oyun rəqibin 5:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Yığmanın yeganə qolunu 20-ci dəqiqədə Əli Bəşirov vurub.

    Azərbaycan U-17 Milli komanda Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Futbol

