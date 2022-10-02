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Azərbaycanın futzal millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlanıb

Azərbaycanın futzal millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlanıb Joze Alesio Da Silva 15 oyunçuya dəvət göndərib
Futbol
2 Oktyabr , 2022 20:05
Azərbaycanın futzal millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlanıb

Futzal üzrə Azərbaycan millisinin Polşa və Yunanıstan yığmasına qarşı dünya çempionatının seçmə oyunları üçün heyəti bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Joze Alesio Da Silva 15 oyunçuya dəvət göndərib.

Braziliyanın “Marreko” klubunun üzvü Amadeu oktyabrın 4-də, Qazaxıstanın “Bayterek” klubunda çıxış edən Amir Shojaei və Hadi Ahmadi isə oktyabrın 5-də komandaya qoşulacaq.

AD VƏ SOYAD

KLUB

1

Rövşən Hüseynli

Araz-Naxçıvan

2

Emin Kürdov

Neftçi İK

3

Cavad Məmmədov

Araz-Naxçıvan

4

Cohnatas Felipe “Felipinyo”

Araz-Naxçıvan

5

Xəzər Ağalızadə

Araz-Naxçıvan

6

Amir Shojaei

Bayterek (Qazaxıstan)

7

Hadi Ahmadi

Bayterek (Qazaxıstan)

8

Amadeu

Marreko (Braziliya)

9

Rafael Vilela

Kayrat (Qazaxıstan)

10

Everton Cardoso

Bintang Timur (İndoneziya)

11

Oktay Rüstəmli

Araz-Naxçıvan

12

FineoDe Araujo

Sportinq Paris (Fransa)

13

Tyaqo Bolinha

Sportinq Paris (Fransa)

14

Fərid Ələkbərov

Araz-Naxçıvan

15

Poletto Fabio Joze

klubsuz

Qeyd edək ki, oktyabrın 7-də Polşanı qəbul edəcək Azərbaycan yığması 4 gün sonra Yunanıstanın qonağı olacaq.

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