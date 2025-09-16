Azərbaycanın FIFA referisi Almaniya klubunun Çempionlar Liqasındakı oyununu idarə edəcək
- 16 sentyabr, 2025
- 12:31
Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA-dan təyinat alıb.
"Report"un məlumatına görə, o, "Kopenhagen" (Danimarka) və "Bayer 04" (Almaniya) komandaları arasında keçiriləcək Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununu idarə edəcək.
Ona Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli kömək göstərəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Elçin Məsiyev yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşma sentyabrın 18-də, Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də start götürəcək.
