İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycanın FIFA referisi Almaniya klubunun Çempionlar Liqasındakı oyununu idarə edəcək

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 12:31
    Azərbaycanın FIFA referisi Almaniya klubunun Çempionlar Liqasındakı oyununu idarə edəcək

    Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA-dan təyinat alıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, "Kopenhagen" (Danimarka) və "Bayer 04" (Almaniya) komandaları arasında keçiriləcək Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununu idarə edəcək.

    Ona Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli kömək göstərəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Elçin Məsiyev yerinə yetirəcək. 

    Qeyd edək ki, qarşılaşma sentyabrın 18-də, Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də start götürəcək.

    Əliyar Ağayev təyinatı UEFA Çempionlar Liqası əsas mərhələ "Bayer 04" klubu
    Azerbaijani referee Aliyar Aghayev assigned to UCL match

    Son xəbərlər

    12:58

    Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"

    Fərdi
    12:55

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaq

    Maliyyə
    12:53

    Xətaidə evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:52

    İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:50

    Silahlı Qüvvələrin rəsmisi: Rusiya Ukraynaya qarşı təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə edir

    Digər ölkələr
    12:49

    İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı var

    Region
    12:48

    Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Milli Məclis
    12:48

    Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

    Energetika
    12:47

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Konvensiya layihəsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti