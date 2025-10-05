İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycan U-19 millisi Özbəkistan yığması ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 05 oktyabr, 2025
    • 13:44
    Azərbaycan U-19 millisi Özbəkistan yığması ilə qarşılaşacaq

    19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası oktyabrın 5-6-da Bakıda, 6-12-də isə Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə təlim-məşq toplanışında olacaq.

    Bu barədə "Report" AFFA-dan məlumat verilib.

    U-19 millimiz Daşkənd toplanışı zamanı oktyabrın 9-da və 12-də Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.

    Millinin heyətinə bu futbolçular dəvət alıblar:

    S. Ad/Soyad Klub
    1 Həbib Hüşənov Qəbələ
    2 Ayxan Abbaszadə Turan Tovuz
    3 Məhəmmədəli Məmmədov Turan Tovuz
    4 Rəşad Alışov Qarabağ
    5 Tuncay Əhmədov Marcet (İspaniya)
    6 Cavid Məlikov Qarabağ
    7 Məsud Əlişanlı Qarabağ
    8 Seydi Danzıyev Sabah
    9 Vüsal Paşayev Sumqayıt
    10 Həzrət Səmədov Sabah
    11 Əli Qazibəyov Qarabağ
    12 Eltun Babazadə Qarabağ
    13 Şahismayıl Cəfərov Qarabağ
    14 Mehdi Mütəllimli Qarabağ
    15 Anar Hüseynov Sabah
    16 Murad Məmmədov Qarabağ
    17 Ziya Şəkərxanov Qəbələ
    18 Əhməd Vəliyev Qarabağ
    19 Əhliman Süleymanzadə Zirə
    20 Əliəkbər Rzazadə Qarabağ
    21 Rauf Qafarov Zirə
    22 Nihad Orucəli Sumqayıt
    23 Ömər Nəsibov Neftçi
    Azərbaycan U-19 millisi Təlim-məşq toplanışı AFFA Özbəkistan yığması

