Azərbaycan U-19 millisi Özbəkistan yığması ilə qarşılaşacaq
Futbol
- 05 oktyabr, 2025
- 13:44
19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası oktyabrın 5-6-da Bakıda, 6-12-də isə Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə təlim-məşq toplanışında olacaq.
Bu barədə "Report" AFFA-dan məlumat verilib.
U-19 millimiz Daşkənd toplanışı zamanı oktyabrın 9-da və 12-də Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.
Millinin heyətinə bu futbolçular dəvət alıblar:
|S.
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Həbib Hüşənov
|Qəbələ
|2
|Ayxan Abbaszadə
|Turan Tovuz
|3
|Məhəmmədəli Məmmədov
|Turan Tovuz
|4
|Rəşad Alışov
|Qarabağ
|5
|Tuncay Əhmədov
|Marcet (İspaniya)
|6
|Cavid Məlikov
|Qarabağ
|7
|Məsud Əlişanlı
|Qarabağ
|8
|Seydi Danzıyev
|Sabah
|9
|Vüsal Paşayev
|Sumqayıt
|10
|Həzrət Səmədov
|Sabah
|11
|Əli Qazibəyov
|Qarabağ
|12
|Eltun Babazadə
|Qarabağ
|13
|Şahismayıl Cəfərov
|Qarabağ
|14
|Mehdi Mütəllimli
|Qarabağ
|15
|Anar Hüseynov
|Sabah
|16
|Murad Məmmədov
|Qarabağ
|17
|Ziya Şəkərxanov
|Qəbələ
|18
|Əhməd Vəliyev
|Qarabağ
|19
|Əhliman Süleymanzadə
|Zirə
|20
|Əliəkbər Rzazadə
|Qarabağ
|21
|Rauf Qafarov
|Zirə
|22
|Nihad Orucəli
|Sumqayıt
|23
|Ömər Nəsibov
|Neftçi
