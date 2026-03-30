    Azərbaycan – Syerra Leone oyununu özbəkistanlı hakimlər idarə edəcəklər

    "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirində bu gün keçiriləcək Azərbaycan – Syerra Leone oyununu Özbəkistandan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, matçın baş hakimi Asker Najafaliyev olacaq.

    Ona həmyerliləri İslom Azimov, Baxtiyorxuja Şavkatov köməklik göstərəcəklər.

    Dördüncü hakim funksiyasını Axrol Ruskullayev yerinə yetirəcək.

    Xatırladaq ki, bu gün Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.

    FIFA Series-2026 Azərbaycan millisi Asker Najafaliyev

    11:27

    Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili Rusiya XİN-ə çağırılıb

    11:25

    Azərbaycan gübrə idxalına çəkdiyi xərci 80 %-ə yaxın artırıb

    11:21
    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 094 şəxs təxliyə olunub

    11:14

    İspaniya ABŞ və İsrail təyyarələri üçün öz hava məkanını bağlayıb

    11:12

    Çində binanın bir hissəsi uçub, yeddi nəfər ölüb

    11:11

    Azərbaycan – Syerra Leone oyununu özbəkistanlı hakimlər idarə edəcəklər

    11:01

    Ötən gün ölkədə 9 avtomat silahı, 3 tapança, 3 qumbara aşkarlanıb

    10:52

    Azərbaycan tütün ixracından qazancını 57 %-ə yaxın artırıb

    10:50

    Sumqayıtda mebel sexi yanıb

