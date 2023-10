Azərbaycan dost Səudiyyə Ərəbistanının DÇ-2034-ə evsahibliyi etmək təklifini dəstəkləyir

Azərbaycan dost Səudiyyə Ərəbistanının 2034-cü ildə futbol üzrə dünya çempionatına evsahibliyi etmək təklifini dəstəkləyir.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) “X” səhifəsində paylaşım edib.

Bildirilib ki, adı çəkilən ölkənin mundialı qəbul etmək üçün kifayət qədər təcrübəsi var: “İnanırıq ki, dünya çempionatı Səudiyyə Ərəbistanında dünya səviyyəli turnir olacaq. Çünki dost ölkə çoxsaylı turnirlərə evsahibliyi edib və onların futbola köklü həvəsləri var”.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Əl Səud ölkəsinin DÇ-2034-ü qəbul etmək istədiyini açıqlayıb.