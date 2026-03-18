Azərbaycan Premyer Liqasında XXV turun 5 matçının təyinatları açıqlanıb
- 18 mart, 2026
- 13:16
Misli Premyer Liqasında XXV turun 5 matçının təyinatları açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, Kamal Umudlu "Turan Tovuz" - "Qəbələ" matçını idarə edəcək.
"Nefçi" - "İmişli" görüşü Tural Qurbanova tapşırılıb.
Misli Premyer Liqası
III dövrə, XXV tur
19 mart
15:00. "Karvan-Yevlax" - Zirə"
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Müslüm Əliyev.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.
Yevlax şəhər stadionu
19:15. "Sabah" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Zöhrab Abbasov, Şirmamed Mamedov, Vüqar Həsənli.
VAR: Kamranbəy Rəhimov.
AVAR: Pərvin Talıbov.
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.
AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva
"Bank Respublika Arena"
20 mart
15:00. "Kəpəz" – "Qarabağ"
Hakimlər: Əli Əliyev, Elşad Abdullayev, Tərlan Talıbzadə, Emin Əliyev.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Namik Hüseynov.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.
Yevlax şəhər stadionu
19:15. "Neftçi" – "İmişli"
Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Elvin Bayramov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abasov.
"Palms Sports Arena"
21 mart
16:00. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Akif Əmirəli, Elçin Məsiyev.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Nicat İsmayıllı.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu