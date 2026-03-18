    Azərbaycan Premyer Liqasında XXV turun 5 matçının təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    18 mart, 2026
    13:16
    Azərbaycan Premyer Liqasında XXV turun 5 matçının təyinatları açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XXV turun 5 matçının təyinatları açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Kamal Umudlu "Turan Tovuz" - "Qəbələ" matçını idarə edəcək.

    "Nefçi" - "İmişli" görüşü Tural Qurbanova tapşırılıb.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXV tur

    19 mart

    15:00. "Karvan-Yevlax" - Zirə"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Yevlax şəhər stadionu

    19:15. "Sabah" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Zöhrab Abbasov, Şirmamed Mamedov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

    "Bank Respublika Arena"

    20 mart

    15:00. "Kəpəz" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Elşad Abdullayev, Tərlan Talıbzadə, Emin Əliyev.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Namik Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    Yevlax şəhər stadionu

    19:15. "Neftçi" – "İmişli"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Elvin Bayramov.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abasov.

    "Palms Sports Arena"

    21 mart

    16:00. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Akif Əmirəli, Elçin Məsiyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Nicat İsmayıllı.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

