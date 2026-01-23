Azərbaycan Premyer Liqasında ilin ilk oyunları bu gün keçiriləcək
Futbol
- 23 yanvar, 2026
- 09:03
Misli Premyer Liqasında 2026-cı ilin ilk matçları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, birinci oyun günündə iki görüş təşkil olunacaq.
XVII turun açılış qarşılaşmasında "Araz-Naxçıvan" səfərdə "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Oyun Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda, saat 14:30-da start götürəcək.
Naxçıvan təmsilçisi 26 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb. "İmişli" 17 xalla 9-cu sıradadır.
Günün ikinci oyununda "Zirə" "Neftçi"nin qonağı olacaq. Bu qarşılaşma saat 19:00-da başlanacaq.
Meydan sahibləri 20 xalla 8-ci, qonaqlar 28 xalla 3-cü yerdədir.
Qeyd edək ki, tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.
