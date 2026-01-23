İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycan Premyer Liqasında ilin ilk oyunları bu gün keçiriləcək

    Futbol
    • 23 yanvar, 2026
    • 09:03
    Misli Premyer Liqasında 2026-cı ilin ilk matçları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, birinci oyun günündə iki görüş təşkil olunacaq.

    XVII turun açılış qarşılaşmasında "Araz-Naxçıvan" səfərdə "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Oyun Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda, saat 14:30-da start götürəcək.

    Naxçıvan təmsilçisi 26 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb. "İmişli" 17 xalla 9-cu sıradadır.

    Günün ikinci oyununda "Zirə" "Neftçi"nin qonağı olacaq. Bu qarşılaşma saat 19:00-da başlanacaq.

    Meydan sahibləri 20 xalla 8-ci, qonaqlar 28 xalla 3-cü yerdədir.

    Qeyd edək ki, tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.

