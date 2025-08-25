Azərbaycan Premyer Liqasında II tura bu gün yekun vurulacaq

Misli Premyer Liqasında II tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu oyunda "Qəbələ" "Zirə"ni qəbul edəcək.
Qarşılaşma Qəbələ şəhər stadionunda, saat 19:00-da start götürəcək. Matçın baş hakimi İnqilab Məmmədov olacaq.
Paytaxt təmsilçisi ilk turda "Araz-Naxçıvan"la, "qırmızı-qaralar" isə "Karvan-Yevlax"la 1:1 hesablı heç-heçə edib.
Misli Premyer Liqası
1-ci dövrə, II tur
25 avqust
19:00. “Qəbələ” – “Zirə”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Teymur Teymurov, Elvin Bayramov.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Elşad Abdullayev.
Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.
Qəbələ şəhər stadionu
Qeyd edək ki, II turun əvvəlki oyunlarında “Neftçi” “İmişli” ilə qolsuz bərabərə qalıb. “Sumqayıt” “Qarabağ”ı (1:0), “Karvan-Yevlax” “Kəpəz”i (3:2), "Sabah" "Şamaxı"nı, "Araz-Naxçıvan" "Turan Tovuz"u (hər ikisi 2:1) məğlub edib.