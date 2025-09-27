İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Futbol
    • 27 sentyabr, 2025
    • 11:09
    Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Bu gün Misli Premyer Liqasının VI turunda daha iki oyun baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə "Şamaxı" doğma azarkeşlər önündə "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək.

    Şamaxı şəhər stadionunda baş tutacaq görüşü Rəşad Əhmədov idarə edəcək.

    Günün son matçı Bakıda keçiriləcək. "Neftçi" Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək. Bu qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VI tur

    27 sentyabr

    15:30. "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Müslüm Əliyev, Kərim Zeynalov, İslam Məmmədov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Asiman Əzizli, Zöhrab Abbasov, Nicat İsmayıllı.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    "Neftçi Arena"

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Zirə" ilə heç-heçə edib - 1:1. "Qarabağ" isə "Qəbələ"ni məğlub edib - 2:0. VI tura sentyabrın 28-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Futbol VI tur

