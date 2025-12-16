Azərbaycan Premyer Liqasında 18 ildən sonra ilkə imza atılıb

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Misli Premyer Liqasında 18 ildən sonra ilkə imza atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Premyer Liqanın 15 turundan sonra yalnız bir komanda heç-heçə etməyib. "Kəpəz" mövsümün startında ardıcıl 15 görüşü "sülh"süz başa vurub.

    Gəncə klubu 3 qələbə qazanıb və 12 dəfə uduzub. Bu, turnirin tarixində 14-cü belə hadisədir.

    Çempionatdan çıxdığı üçün bütün görüşlərdə texniki məğlubiyyət alan "Gənclik" klubu nəzərə alınmasa, bunadək 13 komanda ilk 15 matçı heç-heçəsiz keçib.

    Sonuncu belə seriya 18 il əvvəl - 2007/2008 mövsümündə qeydə alınıb. "Gənclərbirliyi" "sülhsevməzlik" nümayiş etdirib.

    Qeyd edək ki, ilk belə seriyaya 1992-ci ildə "Neftçi" imza atıb – 14 qələbə, 1 məğlubiyyət.

