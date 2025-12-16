Azərbaycan Premyer Liqasında 18 ildən sonra ilkə imza atılıb
Futbol
- 16 dekabr, 2025
- 11:03
Misli Premyer Liqasında 18 ildən sonra ilkə imza atılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Premyer Liqanın 15 turundan sonra yalnız bir komanda heç-heçə etməyib. "Kəpəz" mövsümün startında ardıcıl 15 görüşü "sülh"süz başa vurub.
Gəncə klubu 3 qələbə qazanıb və 12 dəfə uduzub. Bu, turnirin tarixində 14-cü belə hadisədir.
Çempionatdan çıxdığı üçün bütün görüşlərdə texniki məğlubiyyət alan "Gənclik" klubu nəzərə alınmasa, bunadək 13 komanda ilk 15 matçı heç-heçəsiz keçib.
Sonuncu belə seriya 18 il əvvəl - 2007/2008 mövsümündə qeydə alınıb. "Gənclərbirliyi" "sülhsevməzlik" nümayiş etdirib.
Qeyd edək ki, ilk belə seriyaya 1992-ci ildə "Neftçi" imza atıb – 14 qələbə, 1 məğlubiyyət.
