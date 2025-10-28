İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunları üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 10:59
    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunları üçün heyəti açıqlanıb

    Futzal üzrə Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunları üçün heyəti açıqlanıb.

    "Report" Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Yevgeni Kukseviç 2-si qapıçı olmaqla, ümumilikdə səfərə 14 futzalçı aparacaq.

    Qapıçılar: Kamran Hacıyev ("Neftçi İK"), Cavad Məmmədov ("Baku Fire")

    Oyunçular: Nihad İsmayılov, Emil Həsənzadə (hər ikisi "Neftçi İK"), Ülvi Əliyev, Qüdrət Qasımzadə, Mirzə Əmirov, Ədalət Ələkbərov (hamısı "Araz-Naxçıvan"), Fərid Abbasov, Kənan Manafov, Eldar Zeynalov, Oktay Rüstəmli, Murad Quluzadə (hamısı "Baku Fire"), Oqtay Mahmudzadə (U-19)

    Qeyd edək ki, A qrupunda yer alan Azərbaycan millisi noyabrın 4-də, 6-da və 8-də müvafiq olaraq Liviya, Özbəkistan və Səudiyyə Ərəbistanı yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunları futzal heyət açıqlanıb

    Son xəbərlər

    11:03

    Vüsal Qurbanov: "Süni intellekt əsaslı nəzarət sığortanın yeni standartları olacaq"

    Maliyyə
    11:01

    Futbol və əyləncə bir arada – "CityNet TV"dən "Digiturk" paketinə xüsusi endirim!

    Biznes
    11:00

    Martin Ryanın məhkəməsində: Fransa xüsusi xidmət orqanı İran və Rusiyanın Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə maraqlanıb

    Hadisə
    10:59

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunları üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    10:59

    KİV: Əfqanıstan və Pakistanın İstanbuldakı danışıqları nəticəsiz başa çatıb

    Digər ölkələr
    10:58
    Foto

    İlham Əliyev Sabirabadda aqrokimyəvi vasitələrin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    Daxili siyasət
    10:55

    Ucarda yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:49

    AMB rəsmisi: "Türk dövlətlərinin sığorta sektorunda birgə fəaliyyətinə geniş imkanlar var"

    Maliyyə
    10:43
    Foto

    AXC-nin buraxdığı ilk markalar beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçirilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti