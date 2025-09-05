İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşib

    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 15:29
    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Elnur Abdullayevin yeni iş yeri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, keçmiş yarımmüdafiəçi I Liqanın debütantı "Şahdağ Qusar" klubunun baş məşqçisi təyin olunub.

    Onun köməkçiləri Mehman Səfərov və Əlimirzə Daşzərini olub.

    Qeyd edək ki, "Şahdağ Qusar" ötən mövsüm II Liqanın qalibi adını qazanıb. 

    Azərbaycan I Liqası Azərbaycan II Liqası "Şahdağ Qusar" klubu Futbol

