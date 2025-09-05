Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşib
Futbol
- 05 sentyabr, 2025
- 15:29
Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Elnur Abdullayevin yeni iş yeri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, keçmiş yarımmüdafiəçi I Liqanın debütantı "Şahdağ Qusar" klubunun baş məşqçisi təyin olunub.
Onun köməkçiləri Mehman Səfərov və Əlimirzə Daşzərini olub.
Qeyd edək ki, "Şahdağ Qusar" ötən mövsüm II Liqanın qalibi adını qazanıb.
