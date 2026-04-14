Azərbaycan millisinin futzalçısı Ülvi Əliyev: "Nəticəyə görə məyusuq"
- 14 aprel, 2026
- 12:41
Yoldaşlıq oyununda Qazaxıstana 2:9 hesabı ilə uduzan Azərbaycanın futzal millisinin üzvləri nəticəyə görə məyusdurlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın oyunçusu Ülvi Əliyev Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, ötən gün baş tutan qarşılaşma ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Rəqibin gücünü bilirdik. Təsadüfi deyil ki, bu gün Avropanın 4-cü ən güclü komandasıdır. Dünya çempionatında da kifayət qədər yaxşı çıxış etmişdilər. Düzdür, Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqəni pley-off oyunlarında əldən verdilər. Rəqabətli çempionatları var. Oyun gərgin keçdi. 12-13 dəqiqə yaxşı mübarizə apardıq. Yorğunluq tədricən sözünü dedi. Çünki rəqibdən fərqli olaraq, biz Tbilisdə 2 ağır görüş keçirmişdik, üstəlik, Aktauya gecə saatlarında gəldik və məşq etmədən oyuna çıxdıq. Dediklərim bəhanə kimi qəbul olunmasın. Nəticəyə görə məyusuq, ancaq bu məğlubiyyətin ətrafında dolanıb qalmaq istəmirik".
Ü.Əliyev heyətdə gənc futzalçıların olduğunu xatırladıb:
"Yeni sistem qurulur, baş məşqçinin tələbi fərqlidir. Oyun təcrübəsi azdır, bu cür qarşılaşmalar bu boşluğu doldurmaq üçün bizə çox kömək edəcək. Yenə deyirəm, vəziyyət düşünüldüyü qədər də ağır deyil. Əsas odur ki, etdiyimiz səhvlərdən nəticə çıxaraq, oyunumuzu təkmilləşdirək. Vacib olan rəsmi matçlardır ki, ona qədər hazır olmalıyıq".
Qeyd edək ki, bu komandalar arasında növbəti oyun aprelin 15-də "BS Arena"da reallaşacaq.