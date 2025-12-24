İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Azərbaycan millisinin futbolçuları Premyer Liqada: Kim nə qədər oynayıb? - ARAŞDIRMA

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 12:25
    Azərbaycan millisinin futbolçuları Premyer Liqada: Kim nə qədər oynayıb? - ARAŞDIRMA

    Azərbaycan milli komandasının futbolçularının 2025/2026 mövsümünün ilk yarısında Misli Premyer Liqasında meydana çıxdığı oyunların sayı müəyyənləşib.

    "Report"un araşdırmasına görə, çempionatda çıxış edən millinin oyunçuları arasında həm əsas heyətin dəyişməz üzvləri, həm də rotasiya ilə şans qazananlar var.

    Qapı xəttində ən sabit göstərici Səlahət Ağayevə məxsusdur. "Qəbələ"nin "çərçivə qoruyucusu" 15 oyunda 1350 dəqiqə meydanda olub. Komandasının bir oyununun təxirə salınmasına baxmayaraq, Ağayev mövsümün ən çox forma geyinən milli qapıçısıdır.

    Müdafiəçilər arasında Rüfət Abbasov və Elvin Bədəlov fərqlənir. Hər ikisi 16 qarşılaşmada 1422 dəqiqə ilə yadda qalıblar.

    Yarımmüdafiə xəttində ən çox oyun keçirənlərdən biri Emin Mahmudovdur. O, 16 matçda 1136 dəqiqə oynayıb.

    Hücum xəttində isə Rüstəm Əhmədzadə ən çox forma geyinən milli futbolçudur. O, 16 oyunda 1287 dəqiqə meydanda olub.

    Qeyd edək ki, 2025/2026 mövsümündə Misli Premyer Liqasında legioner limiti ləğv edilib. Araşdırma DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində yığmaya dəvət alan futbolçular arasında aparılıb. Tskilın 6 matçına 33 futbolçu dəvət alıb, onlardan 6-sı (Mahir Emreli, Ozan Can Kökçü, Rüfət Abdullzadə, Cəlal Hüseynov, Renat Dadaşov, Anton Krivotsyuk) legionerdir.

    Azərbaycan millisinin futbolçuları Misli Premyer Liqasında:

    Qapıçılar

    Şahruddin Məhəmmədəliyev ("Qarabağ") - 6 oyun, 540 dəqiqə

    Aydın Bayramov ("Zirə") - 2 oyun, 180 dəqiqə

    Rza Cəfərov ("Neftçi") - 0 oyun

    Səlahət Ağayev ("Qəbələ")- 15 oyun, 1350 dəqiqə ("Qəbələ"nin bir matçı təxirə salınıb)

    Müdafiəçilər

    Rəhman Daşdəmirov ("Sabah") - 10 oyun, 753 dəqiqə

    Rahil Məmmədov ("Araz-Naxçıvan") - 5 oyun, 450 dəqiqə

    Faiq Hacıyev ("Turan-Tovuz") - 13 oyun, 879 dəqiqə

    Elvin Cəfərquliyev ("Qarabağ") - 13 oyun, 450 dəqiqə

    Rüfət Abbasov ("Şamaxı") - 16 oyun, 1422 dəqiqə

    Bəhlul Mustafazadə ("Qarabağ") - 5 oyun, 430 dəqiqə

    Abbas Hüseynov ("Qarabağ") - 2 oyun, 149 dəqiqə

    Elvin Bədəlov (Neftçi) - 16 oyun, 1422 dəqiqə

    Bədavi Hüseynov ("Qarabağ") - 8 oyun, 700 dəqiqə

    Qismət Alıyev ("Zirə") - 15 oyun, 1268 dəqiqə

    Murad Xaçayev ("Neftçi") - 8 oyun, 481 dəqiqə

    Yarımmüdafiəçilər

    Səbuhi Abdullazadə ("Sumqayıt") - 15 oyun, 1251 dəqiqə

    Anatoli Nuriyev ("Sabah") - 8 oyun, 186 dəqiqə

    Toral Bayramov ("Qarabağ") - 13 oyun, 1020 dəqiqə

    Emin Mahmudov ("Neftçi") - 16 oyun, 1136 dəqiqə

    Xəyal Əliyev ("Sabah") - 14 oyun, 602 dəqiqə

    Ceyhun Nuriyev ("Zirə") - 13 oyun, 667 dəqiqə

    Mustafa Əhmədzadə ("Araz-Naxçıvan") - 11 oyun, 435 dəqiqə

    İsmayıl İbrahimli ("Zirə") - 10 oyun, 641 dəqiqə

    Abdulla Xaybulayev ("Sabah") - 12 oyun, 341 dəqiqə

    Hücumçular

    Nəriman Axundzadə ("Qarabağ") - 12 oyun, 599 dəqiqə

    Rüstəm Əhmədzadə ("Sumqayıt") - 16 oyun, 1287 dəqiqə

    Musa Qurbanlı ("Qarabağ") - 8 oyun, 537 dəqiqə

