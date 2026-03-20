Azərbaycan millisinin "FIFA Series – 2026" turniri üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 20 mart, 2026
- 13:38
Azərbaycan milli komandasının "FIFA Series – 2026" turniri üçün heyəti açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, yığma martın 22-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
A millinin heyətini nəzərinizə çatdırırıq:
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Səlahət Ağayev
|Qəbələ
|2
|Şahrudin Məhəmmədəliyev
|Qarabağ
|3
|Aydın Bayramov
|Zirə
|4
|Rza Cəfərov
|Qəbələ
|5
|Cəlal Hüseynov
|Arda (Bolqarıstan)
|6
|Anton Krivotsyuk
|Daejeon Hana (Cənubi Koreya)
|7
|Rahil Məmmədov
|Araz-Naxçıvan
|8
|Elvin Bədəlov
|Neftçi
|9
|Bədavi Hüseynov
|Qarabağ
|10
|Rəhman Daşdəmirov
|Sabah
|11
|Abdulla Rzayev
|Şamaxı
|12
|Qismət Alıyev
|Zirə
|13
|Elvin Cəfərquliyev
|Qarabağ
|14
|Emin Mahmudov
|Neftçi
|15
|Rəhim Sadıxov
|Turan Tovuz
|16
|Mustafa Əhmədzadə
|Araz-Naxçıvan
|17
|Emil Səfərov
|Neftçi
|18
|Abdulla Xaybullayev
|Sabah
|19
|Xəyal Əliyev
|Sabah
|20
|Toral Bayramov
|Qarabağ
|21
|Ayxan Hüseynov
|Turan Tovuz
|22
|Rüstəm Əhmədzadə
|Sumqayıt
|23
|Aleksey İsayev
|Sabah
|24
|Vüsal İsgəndərli
|Partizani (Albaniya)
|25
|Ceyhun Nuriyev
|Zirə
|26
|Renat Dadaşov
|Motor (Polşa)
|27
|Musa Qurbanlı
|Qarabağ
Son xəbərlər
13:59
Şuşada Novruz şənlikləri təşkil edilibSosial müdafiə
13:58
ABŞ və İsrail Bəndər Lingə limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
13:53
Əhməd əş-Şəraa: Suriya regional münaqişəyə cəlb olunmaqdan qaçmağa çalışırDigər ölkələr
13:44
Azərbaycan ötən ay əhəng daşı istehsalını 2 dəfədən çox artırıbSənaye
13:38
Azərbaycan millisinin "FIFA Series – 2026" turniri üçün heyəti açıqlanıbFutbol
13:30
Elşən Abdullayev: "Vurduğum zərbənin gözəl qola çevriləcəyini gözləmirdim"Futbol
13:29
İran Böyük Britaniyanı Yaxın Şərqdəki münaqişəyə qərəzli yanaşmada ittiham edibDigər ölkələr
13:25
Azərbaycan XİN Müstəqillik Günü münasibətilə Tunisi təbrik edibXarici siyasət
13:18