    Azərbaycan millisinin "FIFA Series – 2026" turniri üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 20 mart, 2026
    • 13:38
    Azərbaycan millisinin FIFA Series – 2026 turniri üçün heyəti açıqlanıb

    Azərbaycan milli komandasının "FIFA Series – 2026" turniri üçün heyəti açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, yığma martın 22-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

    A millinin heyətini nəzərinizə çatdırırıq:

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Səlahət Ağayev Qəbələ
    2 Şahrudin Məhəmmədəliyev Qarabağ
    3 Aydın Bayramov Zirə
    4 Rza Cəfərov Qəbələ
    5 Cəlal Hüseynov Arda (Bolqarıstan)
    6 Anton Krivotsyuk Daejeon Hana (Cənubi Koreya)
    7 Rahil Məmmədov Araz-Naxçıvan
    8 Elvin Bədəlov Neftçi
    9 Bədavi Hüseynov Qarabağ
    10 Rəhman Daşdəmirov Sabah
    11 Abdulla Rzayev Şamaxı
    12 Qismət Alıyev Zirə
    13 Elvin Cəfərquliyev Qarabağ
    14 Emin Mahmudov Neftçi
    15 Rəhim Sadıxov Turan Tovuz
    16 Mustafa Əhmədzadə Araz-Naxçıvan
    17 Emil Səfərov Neftçi
    18 Abdulla Xaybullayev Sabah
    19 Xəyal Əliyev Sabah
    20 Toral Bayramov Qarabağ
    21 Ayxan Hüseynov Turan Tovuz
    22 Rüstəm Əhmədzadə Sumqayıt
    23 Aleksey İsayev Sabah
    24 Vüsal İsgəndərli Partizani (Albaniya)
    25 Ceyhun Nuriyev Zirə
    26 Renat Dadaşov Motor (Polşa)
    27 Musa Qurbanlı Qarabağ
    Azərbaycan milli komandası FIFA Series – 2026 Musa Qurbanlı

