İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qazandığımız ilk xal yığmaya əlavə ruh verəcək"

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 22:30
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Qazandığımız ilk xal yığmaya əlavə ruh verəcək

    Azərbaycan millisinin qazandığı ilk xal yığmaya əlavə güc verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Ayxan Abbasov DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukraynaya qarşı keçirdikləri oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis bərabərə bitən qarşılaşmanı şərh edib:

    "İnşallah, yaxşı çıxışlarımız çox olar. Futbolçulara göstərdikləri oyuna görə təşəkkür edirəm. Meydanda ısl gücümüzü göstərməyə çalışdıq. Çoxdandır yığmada ruh düşkünlüyü var idi. Bəlkə də, futbolçular təzyiq altında çıxış edirdilər. Bizə çətin anlarımızda dəstək olan azarkeşlərə təşəkkür edirəm. İnşallah, qazandığımız bu xal yığmaya əlavə güc verəcək".

    O, 1 gün ərzində komandada müəyyən dəyişikliklər edə bildiklərini söyləyib:

    "Vaxtımız hədsiz az idi. 1 gün ərzində nə etmək olardısa, onu etdik. Çalışdıq ki, yığmanın psixoloji durumunu qaldıraq. Rəqibi təhlil etmək üçün də vaxtımız məhdud idi. Çalışırdıq ki, rəqibin hücumlarının qarşısını alaq".

    A.Abbasov millini Ukrayna ilə qarşılaşmaya hazırlaşdırmasından danışıb:

    "Qısa müddət ərzində yığmaya müvəqqəti baş məşqçi təyin oldum. Bu müddətə qədər sırf öz işimlə məşğul idim və U-21-i Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunlarına hazırlayırdım. Ani qərardan sonra "Dağla Arena"da futbolçuların məşqinə qatıldım və onların necə "dağınıq" olduğunun şahidi oldum. İslandiyaya 0:5 hesablı məğlubiyyəti unutdurmağa çalışırdıq. Bundan sonra təcrübəli futbolçularla danışıq apardıq".

    Baş məşqçi əsas yığmaya çalışdırıcı kimi təyin olunmasından bəhs edib:

    "AFFA rəhbəliyi ilə danışdıq. 1 gün içərisində kənardan məşqçinin gətirilməsi doğru olmazdı. Biz də yığmanın məşqçiləri olaraq çətin vəziyyətdə millimizə kömək etməyə çalışırıq". 

    Qeyd edək ki, Tofiq Bəhramov stadionunda baş tutan Azərbaycan - Ukrayna oyunu 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

    DÇ-2026 Futbol Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    23:20

    Ukraynaya silah almaq üçün 2,7 milyard dollarlıq vəsait ayrılıb

    Digər ölkələr
    23:19

    Emin Mahmudov: "Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğum üçün xoşbəxtəm"

    Futbol
    23:16

    Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub

    Hadisə
    23:13

    İran və AEBA yeni əməkdaşlıq şərtləri barədə razılığa gəlib

    Region
    23:05

    Rəsmi Bakı Qətərə hücumdan narahatdır

    Xarici siyasət
    23:00

    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    22:44

    Tusk: Polşa Aİ-nin hərbiləşdirmə fondunun ən böyük alıcısı olacaq

    Digər ölkələr
    22:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qazandığımız ilk xal yığmaya əlavə ruh verəcək"

    Futbol
    22:23

    Gəncədə üç yaşlı uşaq çoxmərtəbəli binadan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti