Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunu təxirə salınıb
Futbol
- 28 noyabr, 2025
- 14:28
19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Şimali Makedoniya yığması ilə oyunu təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, B Liqasının V qrupunun II turunda bu gün baş tutmalı olan görüş Strumitsa şəhərində hava şəraitinin əlverişsiz və meydançanın yararsız olması səbəbindən başqa vaxta keçirilib.
Qarşılaşmanın noyabrın 29-da reallaşması nəzərdə tutulub.
