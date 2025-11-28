İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    28 noyabr, 2025
    • 14:28
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunu təxirə salınıb

    19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Şimali Makedoniya yığması ilə oyunu təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, B Liqasının V qrupunun II turunda bu gün baş tutmalı olan görüş Strumitsa şəhərində hava şəraitinin əlverişsiz və meydançanın yararsız olması səbəbindən başqa vaxta keçirilib.

    Qarşılaşmanın noyabrın 29-da reallaşması nəzərdə tutulub.

