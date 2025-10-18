İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Azərbaycan millisi yoxlama görüşündə "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 16:36
    Azərbaycan millisi yoxlama görüşündə Araz-Naxçıvana məğlub olub

    Azərbaycanın futzal millisi yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub.

    "Report" Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yığma "Araz-Naxçıvan"ın legionerlərdən qurulmuş heyəti ilə üz-üzə gəlib.

    Görüş Naxçıvan komandasının 6:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Millinin heyətində qolları Emil Həsənzadə və Qüdrət Qasımzadə vurublar. Baş məşqçi Yevgeni Kukseviçin tapşırığına uyğun olaraq, Ülvi Əliyev birinci hissədə "Araz-Naxçıvan"ın, fasilədən sonra isə millinin heyətində yer alıb.

    Ümumiyyətlə oyunda A millinin heyətində bu futzalçılar iştirak edib: Kamran Hacıyev (q), Cavad Məmmədov (q), Hüseyn Əbdülov (q), Mirzə Əmirov, Ülvi Əliyev, Ədalət Ələkbərov, Qüdrət Qasımzadə, Emil Həsənzadə, Nihad İsmayılov, Fərid Abbasov, Oktay Rüstəmli, Murad Quluzadə, Kənan Manafov, Eldar Zeynalov, Oqtay Mahmudzadə.

    "Araz-Naxçıvan" klubu Azərbaycan yığması futzal Yoxlama oyunu

    Son xəbərlər

    16:56

    Banqladeşdə aeroportda yanğın səbəbindən uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    16:51

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    16:50
    Foto

    Dövlət YUĞ Teatrı Meksikada keçirilən beynəlxalq festivalda Azərbaycanı təmsil edib

    İncəsənət
    16:43

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Şəki"ni məğlub edib

    Komanda
    16:41

    Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını 39 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    16:36
    Foto

    Azərbaycan millisi yoxlama görüşündə "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub

    Futbol
    16:30

    Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir matç keçirilib

    Futbol
    16:25

    Çin və ABŞ nümayəndələri məsləhətləşmələrin yeni raundu ilə bağlı razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    16:08

    Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti