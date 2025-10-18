Azərbaycan millisi yoxlama görüşündə "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub
- 18 oktyabr, 2025
- 16:36
Azərbaycanın futzal millisi yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub.
"Report" Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yığma "Araz-Naxçıvan"ın legionerlərdən qurulmuş heyəti ilə üz-üzə gəlib.
Görüş Naxçıvan komandasının 6:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Millinin heyətində qolları Emil Həsənzadə və Qüdrət Qasımzadə vurublar. Baş məşqçi Yevgeni Kukseviçin tapşırığına uyğun olaraq, Ülvi Əliyev birinci hissədə "Araz-Naxçıvan"ın, fasilədən sonra isə millinin heyətində yer alıb.
Ümumiyyətlə oyunda A millinin heyətində bu futzalçılar iştirak edib: Kamran Hacıyev (q), Cavad Məmmədov (q), Hüseyn Əbdülov (q), Mirzə Əmirov, Ülvi Əliyev, Ədalət Ələkbərov, Qüdrət Qasımzadə, Emil Həsənzadə, Nihad İsmayılov, Fərid Abbasov, Oktay Rüstəmli, Murad Quluzadə, Kənan Manafov, Eldar Zeynalov, Oqtay Mahmudzadə.