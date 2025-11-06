Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb
Futbol
- 06 noyabr, 2025
- 11:48
Azərbaycan II Liqasında çıxış edən "Şirvan" klubunun futbolçusu Qərib İbrahimov 4 oyunluq cəzalandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar qəbul edib.
Buna futbolçunun VII turda "Quba" ilə matçın 5-ci dəqiqəsində qırmızı vərəqə aldıqdan sonra hakimləri təhqir etməsi səbəb olub.
Q.İbrahimovun hərəkətinə görə "Şirvan" klubu 1000 manat cərimələnib.
