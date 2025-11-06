İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:48
    Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb

    Azərbaycan II Liqasında çıxış edən "Şirvan" klubunun futbolçusu Qərib İbrahimov 4 oyunluq cəzalandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar qəbul edib.

    Buna futbolçunun VII turda "Quba" ilə matçın 5-ci dəqiqəsində qırmızı vərəqə aldıqdan sonra hakimləri təhqir etməsi səbəb olub.

    Q.İbrahimovun hərəkətinə görə "Şirvan" klubu 1000 manat cərimələnib.

