İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Azərbaycan derbilərində indiyədək üç futbolçu het-trik edib

    Futbol
    • 07 noyabr, 2025
    • 10:37
    Azərbaycan derbilərində indiyədək üç futbolçu het-trik edib

    "Qarabağ" və "Neftçi" komandaları arasında indiyədək keçirilmiş oyunlarda üç futbolçu het-trik edib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan derbilərində bunu ancaq Ağdam klubunun oyunçuları bacarıb.

    "Köhlət atlar"ın sabiq üzvləri Georgi Adamiya, Reynaldo Silva və Filip Ozobiç "ağ-qaralar"a qarşı bir matçda üç qol vura biliblər.

    Tərəflərin duelində il dubla isə Yunis Hüseynov ("Neftçi") 1994-cü ildə imza atıb. Qarşılaşma Bakı klubunun 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib. "Qarabağ"ın ilk dublu isə bir il sonra Müşfiq Hüseynovun aktivinə yazılıb. Həmin görüşdə qalib müəyyənləşməyib - 2:2

    Yalnız iki futbolçu 2 dəfə dubla yadda qalıb. Bunlar Mahir Emreli və Kadi Borgesdir (hər ikisi "Qarabağ").

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov da derbidə dubl edib. O, 2004-cü ildə 3:1 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda "Neftçi"nin futbolçusu kimi fərqlənib.

    Qeyd edək ki, Misli Premyer Liqasının XI turunun "Qarabağ" - "Neftçi" oyunu noyabrın 9-da baş tutacaq.

    "Qarabağ" klubu "Neftçi" klubu Azərbaycan çempionatı "Qarabağ" - "Neftçi"

    Son xəbərlər

    10:51
    Foto

    İstanbulda Azərbaycan-Türkiyə gənclərinin "Zəfərin 5 ili" forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Bakı metrosu: Yeni vaqonların xəttə buraxılması intervalı azaltmayacaq

    İnfrastruktur
    10:46

    Serbiya Prezidentinin gələn il Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    10:44

    Bu ilin doqquz ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına 206 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    10:43

    Tbilisidə azərbaycanlılara qarşı zorakılıq hadisəsi ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    10:41

    ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

    Maliyyə
    10:38
    Foto

    Kəlbəcərdə "Zəfərin izi ilə yaşıl gələcəyə" aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    10:37

    Azərbaycan derbilərində indiyədək üç futbolçu het-trik edib

    Futbol
    10:36

    "Çıraq" yatağından indiyə qədər hasil edilmiş neft və qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti