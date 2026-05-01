    • 01 may, 2026
    • 13:27
    Azər Həşimov: Qarabağ üzərində qələbə Neftçi üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı

    "Qarabağ"la oyunda qələbə qazanmaq "Neftçi" üçün olduqca vacib idi.

    Bu barədə "Report"a açıqlamasında "Karvan-Yevlax"ın sabiq baş məşqçisi Azər Həşimov bildirib.

    41 yaşlı mütəxəssis Bakı təmsilçisinin 2:1 hesabı ilə qalib gəldiyi Misli Premyer Liqasının XXI turundan təxirə salınmış oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Neftçi"yə qələbə olduqca vacib idi. Komanda dördüncü yeri tutmaq və avrokubok şansını daha da artırmağı planlaşdırır. Mübarizədən qopmamağa çalışırlar. Dünənki görüşdə də bunun şahidi olduq. "Qarabağ"la matçda sonadək mübarizə apardılar".

    A.Həşimovun sözlərinə görə, "ağ-qaralar"ın azarkeşləri komandalarının qələbə qazanacağına inanıb:

    "Əvvəlki oyundakı 1:5 hesablı məğlubiyyətə baxmayaraq, fanatlar tribunalarda yenə öz yerlərini almışdılar. "Neftçi" xalqın komandasıdır. Həqiqətən bu klubun azarkeşləri ölkəmizdə çoxdur. Görüşdən əvvəl komandanın minimum heç-heçəyə nail olacağını proqnozlaşdırırdım. "Qarabağ" ötən həftəsonu rəqibini 5:1 hesabı ilə yenib. Bəlkə də bəzi oyunçularda bir az arxayınlıq olub. Böyükhesablı qalibiyyətdən sonra istər-istəməz, az da olsa, bu yaşanır. Futbol diqqəti, məsuliyyəti və konsentrasiyanı sevir".

    Xatırladaq ki, "Neftçi" hazırda Misli Premyer Liqasında 47 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    13:38

    "Böyük Dəbilqə": Nizami İmranov bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq

    Fərdi
    13:37

    Komitə sədri: "Səyyar gömrük auditi aparılması halı kifayət qədər azalacaq"

    Biznes
    13:35

    Azərbaycan ABŞ ilə kibertəhlükəsizlik üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:33

    MM hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:32

    Berlian Helmi: D8 sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyib

    Xarici siyasət
    13:30

    Kaçka: Ukrayna Aİ-yə daxil olmaq üzrə danışıqları 18 aya başa çatdırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    13:30

    Şahin Bağırov: "Məcəllədəki dəyişikliklər iqtisadi artımı dəstəkləyəcək"

    Biznes
    13:27

    Azər Həşimov: "Qarabağ" üzərində qələbə "Neftçi" üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı"

    Futbol
    13:22

    MM DGK-nın səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini I oxunuşda qəbul edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti