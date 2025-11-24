İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azarkeşlər TVNET platformasında matçları türkiyəli Ertem Şenerin şərhi ilə izləyəcəklər

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 16:48
    Azarkeşlər TVNET platformasında matçları türkiyəli Ertem Şenerin şərhi ilə izləyəcəklər

    Futbol azarkeşləri TVNET platformasında matçları məşhur türkiyəli Ertem Şenerin şərhi ilə izləyəcəklər.

    İzləyicilər 25, 26, 27 noyabr tarixlərində futbol ab-havasını bu dəfə birbaşa onun səsi ilə yaşayacaqlar.

    Bu həftədən etibarən hər Avrokubok həftəsində TVNET platformasında TVNET SPORT , SPORT TV, SPORT TV 2 kanallarında yayımlanacaq UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası və UEFA Konfrans liqası oyunlarına Ertem Şenerin şərhi ilə baxa biləcəklər.

    Üstəlik xüsusi fürsət:

    #ERTEMLE paketi ilə bu həftəki avrokubok oyunları zamanı TVNET-i 3 gün ərzində tamamilə pulsuz izləmə şansınız var!

    Abunə olmaq üçün: ott.tvnet.az

    Ətraflı məlumat üçün: +994 55 500 53 35

    TVNET Ertem Şener Futbol

