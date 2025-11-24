Azarkeşlər TVNET platformasında matçları türkiyəli Ertem Şenerin şərhi ilə izləyəcəklər
Futbol
- 24 noyabr, 2025
- 16:48
Futbol azarkeşləri TVNET platformasında matçları məşhur türkiyəli Ertem Şenerin şərhi ilə izləyəcəklər.
İzləyicilər 25, 26, 27 noyabr tarixlərində futbol ab-havasını bu dəfə birbaşa onun səsi ilə yaşayacaqlar.
Bu həftədən etibarən hər Avrokubok həftəsində TVNET platformasında TVNET SPORT , SPORT TV, SPORT TV 2 kanallarında yayımlanacaq UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası və UEFA Konfrans liqası oyunlarına Ertem Şenerin şərhi ilə baxa biləcəklər.
Üstəlik xüsusi fürsət:
#ERTEMLE paketi ilə bu həftəki avrokubok oyunları zamanı TVNET-i 3 gün ərzində tamamilə pulsuz izləmə şansınız var!
Abunə olmaq üçün: ott.tvnet.az
Ətraflı məlumat üçün: +994 55 500 53 35
Son xəbərlər
17:57
Foto
ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edibİnfrastruktur
17:55
ICGB investisiya qərarının qəbulunun sürətləndirilməsi üçün ABŞ fondlarının dəstəyinə ümid edirEnergetika
17:55
İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"Futbol
17:53
Azərbaycan iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlayıbMaliyyə
17:50
Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşübXarici siyasət
17:49
Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparırMaliyyə
17:48
Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Gənc voleybolçularda yaxşı potensial var"Komanda
17:48
Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıbRegion
17:46