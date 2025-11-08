İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    "Ayaks"ın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyir

    Futbol
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:10
    Ayaksın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyir

    Niderlandın "Ayaks" klubunun rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyir.

    "Report" "SoccerNew"ə istinadən xəbər verir ki, Amsterdam klubunun rəhbərliyi hazırda boş olan texniki direktor vəzifəsini Niderland yığmasının sabiq futbolçusuna tapşırmağı nəzərdən keçirir.

    Hazırda "Antverpen"də idman direktoru kimi fəaliyyət göstərən keçmiş hücumçu 2012-2022-ci illərdə "Ayaks"da futbol məsələləri üzrə direktor vəzifəsində çalışıb. 2022-ci ilin fevralında qadınlara ədəbsiz şəkillər göndərməsi iddiası ilə bağlı qalmaqal səbəbindən klubu tərk etməyə məcbur olub.

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda "Qalatasaray"a məğlubiyyətin (0:3) ardından Con Heytinqa baş məşqçi, onun ardınca isə Aleks Kurs texniki direktor vəzifəsindən gedib. "Ayaks" 11 turdan sonra Niderland çempionatının turnir cədvəlində 4-cü yerdədir.

    "Ayaks" klubu Niderland Mark Overmars

