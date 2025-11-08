"Ayaks"ın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyir
- 08 noyabr, 2025
- 13:10
Niderlandın "Ayaks" klubunun rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyir.
"Report" "SoccerNew"ə istinadən xəbər verir ki, Amsterdam klubunun rəhbərliyi hazırda boş olan texniki direktor vəzifəsini Niderland yığmasının sabiq futbolçusuna tapşırmağı nəzərdən keçirir.
Hazırda "Antverpen"də idman direktoru kimi fəaliyyət göstərən keçmiş hücumçu 2012-2022-ci illərdə "Ayaks"da futbol məsələləri üzrə direktor vəzifəsində çalışıb. 2022-ci ilin fevralında qadınlara ədəbsiz şəkillər göndərməsi iddiası ilə bağlı qalmaqal səbəbindən klubu tərk etməyə məcbur olub.
Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda "Qalatasaray"a məğlubiyyətin (0:3) ardından Con Heytinqa baş məşqçi, onun ardınca isə Aleks Kurs texniki direktor vəzifəsindən gedib. "Ayaks" 11 turdan sonra Niderland çempionatının turnir cədvəlində 4-cü yerdədir.