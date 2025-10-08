Avropanın aparıcı klublarının maraqlandığı müdafiəçi "Real"da çıxış etmək istəyir
Futbol
- 08 oktyabr, 2025
- 09:44
Avropanın aparıcı komandalarının heyətinə qatmağa çalışdığı İngiltərənin "Kristal Pelas" klubunun futbolçusu Mark Qei karyerasını "Real"da davam etdirmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Florian Plettenberq məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, müdafiəçi Madrid təmsilçisinin transfer üçün hər hansı bir addım atmasını gözləyir.
İngiltərənin "Liverpul", İspaniyanın "Barselona" və Almaniyanın "Bavariya" klubu da 25 yaşlı oyunçu ilə maraqlanır.
Qeyd edək ki, Mark Qeinin Premyer Liqa komandası ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.
