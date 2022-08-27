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Avropa Liqası: "Qarabağ"ın qrupdakı oyunlarının təqvimi bəlli olub

Avropa Liqası: "Qarabağ"ın qrupdakı oyunlarının təqvimi bəlli olub "Köhlən atlar" sonuncu - VI turda Bakıda "Frayburq"u qəbul edəcək
Futbol
27 Avqust , 2022 11:18
Avropa Liqası: Qarabağın qrupdakı oyunlarının təqvimi bəlli olub

"Qarabağ"ın UEFA Avropa Liqasının G qrupundakı oyunlarının təqvimi bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda ilk matçını sentyabrın 8-də Almaniyada "Frayburq"a qarşı keçirəcək.

"Köhlən atlar" sonuncu - VI turda Bakıda eyni komandanı qəbul edəcək.

UEFA Avropa Liqası

"Qarabağ"ın oyunlarının təqvimi

I tur

8 sentyabr

"Frayburq" (Almaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

II tur

15 sentyabr.

"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Nant" (Fransa)

III tur

6 oktyabr

"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

IV tur

13 oktyabr

"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

V tur

27 oktyabr

"Nant" (Fransa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

VI tur

3 noyabr

"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Frayburq" (Almaniya)

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