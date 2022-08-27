Avropa Liqası: "Qarabağ"ın qrupdakı oyunlarının təqvimi bəlli olub

"Qarabağ"ın UEFA Avropa Liqasının G qrupundakı oyunlarının təqvimi bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda ilk matçını sentyabrın 8-də Almaniyada "Frayburq"a qarşı keçirəcək.
"Köhlən atlar" sonuncu - VI turda Bakıda eyni komandanı qəbul edəcək.
UEFA Avropa Liqası
"Qarabağ"ın oyunlarının təqvimi
I tur
8 sentyabr
"Frayburq" (Almaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
II tur
15 sentyabr.
"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Nant" (Fransa)
III tur
6 oktyabr
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
IV tur
13 oktyabr
"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)
V tur
27 oktyabr
"Nant" (Fransa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
VI tur
3 noyabr
"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Frayburq" (Almaniya)