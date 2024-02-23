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UEFA Konfrans Liqası: “Qarabağ”ın keçmiş rəqibi 1/8 finala çıxıb

UEFA Konfrans Liqası: “Qarabağ”ın keçmiş rəqibi 1/8 finala çıxıb UEFA Avropa Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin bütün oyunları başa çatıb.
Futbol
23 Fevral , 2024 02:14
UEFA Konfrans Liqası: “Qarabağ”ın keçmiş rəqibi 1/8 finala çıxıb

UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin bütün oyunları başa çatıb.

“Report” xəbər verir ki, cavab qarşılamasında “Qarabağ”ın Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibi “Molde” (Norveç) “Legiya”nı (Polşa) darmadağın edərək 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

UEFA Konfrans Liqası

Pley-off mərhələsi, cavab oyunları

21 fevral

“Gent” (Belçika) – “Makkabi” (Haifa, İsrail) 1:1

İlk oyun – 1:0.

22 fevral

“Ludoqorets” (Bolqarıstan) – “Servett” (İsveçrə) 0:1

İlk oyun – 0:0.

“Dinamo” (Xorvatiya) – “Betis” (İspaniya) 1:1

İlk oyun – 0:1.

“Bude-Qlimt” (Norveç) – “Ayaks” (Niderland) 1:2

İlk oyun – 2:2.

23 fevral

“Slovan” (Slovakiya) – “Sturm” (Avstriya) 0:1

İlk oyun – 4:1.

“Legiya” (Polşa) – “Molde” (Norveç) 0:3

İlk oyun – 3:2.

“Ferentsvaroş” (Macarıstan) – “Olimpiakos” (Yunanıstan) 0:1

İlk oyun – 1:0.

“Frankfurt” (Almaniya) – “Yunion” (Belçika) 1:2

İlk oyun – 2:2.

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