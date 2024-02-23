UEFA Konfrans Liqası: “Qarabağ”ın keçmiş rəqibi 1/8 finala çıxıb

UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin bütün oyunları başa çatıb.
“Report” xəbər verir ki, cavab qarşılamasında “Qarabağ”ın Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibi “Molde” (Norveç) “Legiya”nı (Polşa) darmadağın edərək 1/8 finala vəsiqə qazanıb.
UEFA Konfrans Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab oyunları
21 fevral
“Gent” (Belçika) – “Makkabi” (Haifa, İsrail) 1:1
İlk oyun – 1:0.
22 fevral
“Ludoqorets” (Bolqarıstan) – “Servett” (İsveçrə) 0:1
İlk oyun – 0:0.
“Dinamo” (Xorvatiya) – “Betis” (İspaniya) 1:1
İlk oyun – 0:1.
“Bude-Qlimt” (Norveç) – “Ayaks” (Niderland) 1:2
İlk oyun – 2:2.
23 fevral
“Slovan” (Slovakiya) – “Sturm” (Avstriya) 0:1
İlk oyun – 4:1.
“Legiya” (Polşa) – “Molde” (Norveç) 0:3
İlk oyun – 3:2.
“Ferentsvaroş” (Macarıstan) – “Olimpiakos” (Yunanıstan) 0:1
İlk oyun – 1:0.
“Frankfurt” (Almaniya) – “Yunion” (Belçika) 1:2
İlk oyun – 2:2.