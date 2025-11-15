İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-19 yığması ikinci matçda da məğlub olub

    Futbol
    • 15 noyabr, 2025
    • 19:25
    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci matçını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, 13-cü qrupda yer alan milli Şimali İrlandiya ilə üz-üzə gəlib.

    Görüş rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

    Qeyd edək ki, Elxan Abdullayevin baş məşqçisi olduğu kollektiv seçmə mərhələdə keçirdiyi ilk matçda Çexiya yığmasına böyük hesabla məğlub olmuşdu - 1:6.

    Avropa çempionu Azərbaycan yığması Azərbaycan U-19 Elxan Abdullayev

