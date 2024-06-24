Haqqımızda

AVRO-2024: Şotlandiya - Macarıstan görüşündə ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 2

AVRO-2024: Şotlandiya - Macarıstan görüşündə ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 2 Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunun Şotlandiya - Macarıstan görüşü start götürüb.
Futbol
24 İyun , 2024 00:06
AVRO-2024: Şotlandiya - Macarıstan görüşündə ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 2

Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunun Şotlandiya - Macarıstan görüşündə ikinci hissə başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, Ştutqartdakı "MHP Arena"dakeçirilən matçda hesab açılmayıb.

Qeyd edək ki, qarşılaşmanı argentinalı baş hakim Fakundo Telyo idarə edir.

23:47

Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunun Şotlandiya - Macarıstan görüşündə ilk hissə başa çatıb.

"Report" xəbər verir ki, Ştutqartdakı "MHP Arena"da birinci yarıdan sonra qapılara qol vurulmayıb.

Qeyd edək ki, qarşılaşmanı argentinalı baş hakim Fakundo Telyo idarə edir.

23:00

Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunun Şotlandiya - Macarıstan görüşü start götürüb.

"Report" xəbər verir ki, A qrupunun oyunu Ştutqartdakı "MHP Arena"da keçirilir.

Qeyd edək ki, qarşılaşmanı argentinalı baş hakim Fakundo Telyo idarə edir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Евро-2024: Начался матч между сборными Шотландии и Венгрии

Ən çox oxunan xəbərlər

Leysan yağacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
Leysan yağacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
17 İyun , 2024 14:49
Həkim Azər Maqsudovun məhkəməsi başlayıb 
Həkim Azər Maqsudovun məhkəməsi başlayıb 
20 İyun , 2024 12:48
Bakının iki rayonunda su kəsiləcək
Bakının iki rayonunda su kəsiləcək
17 İyun , 2024 15:44
MÜTDA: Sertifikatlaşdırılma ilə bağlı müəyyən dələduzluq hallarının yayıldığını müşahidə edirik
MÜTDA: Sertifikatlaşdırılma ilə bağlı müəyyən dələduzluq hallarının yayıldığını müşahidə edirik
22 İyun , 2024 21:07
İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
Fotoİrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
20 İyun , 2024 11:53
Azercell abunəçilərinin nəzərinə!
"Azercell" abunəçilərinin nəzərinə!
21 İyun , 2024 11:52
Dövlət Vergi Xidmətində yeni təyinat olub
Dövlət Vergi Xidmətində yeni təyinat olub
21 İyun , 2024 11:08
Hazırda ölkədə müşahidə edilən qeyri-sabit havanın səbəbi açıqlanıb
Hazırda ölkədə müşahidə edilən qeyri-sabit havanın səbəbi açıqlanıb
21 İyun , 2024 12:29
Prezident və digər dövlət xadimlərinin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə ifşa olunub
Prezident və digər dövlət xadimlərinin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə ifşa olunub
20 İyun , 2024 09:20
Azərbaycanda əmi, xala, bibi və dayı uşaqlarının evliliyini qadağan edən layihə I oxunuşda təsdiqlənib
Azərbaycanda əmi, xala, bibi və dayı uşaqlarının evliliyini qadağan edən layihə I oxunuşda təsdiqlənib
21 İyun , 2024 14:22

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi