AVRO-2024: Şotlandiya - Macarıstan görüşündə ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 2

Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunun Şotlandiya - Macarıstan görüşündə ikinci hissə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Ştutqartdakı "MHP Arena"dakeçirilən matçda hesab açılmayıb.
Qeyd edək ki, qarşılaşmanı argentinalı baş hakim Fakundo Telyo idarə edir.
Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunun Şotlandiya - Macarıstan görüşündə ilk hissə başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Ştutqartdakı "MHP Arena"da birinci yarıdan sonra qapılara qol vurulmayıb.
Qeyd edək ki, qarşılaşmanı argentinalı baş hakim Fakundo Telyo idarə edir.
Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin III turunun Şotlandiya - Macarıstan görüşü start götürüb.
"Report" xəbər verir ki, A qrupunun oyunu Ştutqartdakı "MHP Arena"da keçirilir.
Qeyd edək ki, qarşılaşmanı argentinalı baş hakim Fakundo Telyo idarə edir.