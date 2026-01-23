İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "Aston Villa"nın baş məşqçisi UEFA Avropa Liqasında 100 oyuna çıxan ilk mütəxəssis olub

    Futbol
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:54
    Aston Villanın baş məşqçisi UEFA Avropa Liqasında 100 oyuna çıxan ilk mütəxəssis olub

    İngiltərənin "Aston Villa" komandasının baş məşqçisi Unai Emeri UEFA Avropa Liqasında 100 oyuna çıxan ilk mütəxəssis olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    54 yaşlı baş məşqçinin yubileyi Türkiyədə "Fənərbağça"ya qalib gəldikləri (1:0) Liqa mərhələsinin oyununa təsadüf edib.

    Bundan əlavə, Emeri turnirin ən çox qalibi olan baş məşqçidir. O, üç dəfə İspaniyanın "Sevilya" (2013/2014, 2014/2015 və 2015/2016) və bir dəfə "Vilyarreal" komandası ilə bunu bacarıb.

    Aston Villa klubu Unai Emeri Avropa Liqasında 100 oyun Avropa Liqasında rekord UEFA Avropa Liqası

    Son xəbərlər

    17:34

    Vüqar Oruc: "Dövlət müəssisələrinin monitorinqi instutisional islahatların məntiqi nəticəsidir"

    Maliyyə
    17:34

    Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    17:34

    Zelenski: Əbu-Dabidə nə edəcəyimizi bilirik

    Digər ölkələr
    17:32

    Niderland millisinin futbolçusu Fransa klubuna keçib

    Futbol
    17:29

    Cio Kristofoli: BP Azərbaycanın mədəni irsinin tanıdılması istiqamətində işləri davam etdirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    17:28

    Təhsil eksperti Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

    Hadisə
    17:17

    Böyük Britaniya Zelenskinin tənqidlərinə cavab verib

    Digər ölkələr
    17:08

    AFFA rəsmisi: "Aşağı liqalarda rəqabətli və maraqlı oyunların sayının artacağını gözləyirik"

    Futbol
    17:07

    Şeyx Zayed Fondu İlham Əliyev haqqında paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti