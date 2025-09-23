"Arsenal" qışda İspaniya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir
Futbol
- 23 sentyabr, 2025
- 09:43
İngiltərənin "Arsenal" klubu qış "transfer pəncərəsi"ndə "Real Sosyedad"ın (İspaniya) futbolçusu Takefusa Kubonu transfer etmək istəyir.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi yaponiyalı futbolçu üçün 45 milyon avro təklif edəcək.
Lakin İspaniya klubu Yaponiya yığmasının üzvünü 60 milyon avrodan az qiymətə buraxmaq niyyətində deyil.
Qeyd edək ki, 2022-ci ildən "Real Sosyedad"ın formasını geyinən 23 yaşlı hücumçu bu komandanın heyətində meydana çıxdığı 106 oyunda 22 qola imza atıb.
