İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    "Arsenal" qışda İspaniya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2025
    • 09:43
    Arsenal qışda İspaniya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    İngiltərənin "Arsenal" klubu qış "transfer pəncərəsi"ndə "Real Sosyedad"ın (İspaniya) futbolçusu Takefusa Kubonu transfer etmək istəyir.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi yaponiyalı futbolçu üçün 45 milyon avro təklif edəcək.

    Lakin İspaniya klubu Yaponiya yığmasının üzvünü 60 milyon avrodan az qiymətə buraxmaq niyyətində deyil.

    Qeyd edək ki, 2022-ci ildən "Real Sosyedad"ın formasını geyinən 23 yaşlı hücumçu bu komandanın heyətində meydana çıxdığı 106 oyunda 22 qola imza atıb.

    "Arsenal" klubu "Real Sosyedad" klubu İngiltərə Premyer Liqası İspaniya La Liqası Takefusa Kubo transfer

    Son xəbərlər

    10:08

    Baş idarə əməliyyat keçirib, 30 kq-dan artıq narkotik ələ keçirilib

    Hadisə
    10:01

    Gömrük postunu ələ keçirmək istəyən və DTX-nin həbs etdiyi cinayətkar qrup üzvlərinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    10:00
    Foto

    Dərnəgül tikinti bazarının köçürüləcəyi yer bəlli oldu

    Biznes
    09:58

    Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    09:56

    Hindistanda güclü yağışlar nəticəsində ölənlər var

    Digər ölkələr
    09:52

    Qırğızıstanda parlamentin buraxılması təsdiqlənib

    Region
    09:44

    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    09:43

    "Arsenal" qışda İspaniya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti