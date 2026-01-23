"Arsenal" müdafiəçisi ilə müqavilə müddətinin uzadılması barədə razılığa gəlib
Futbol
- 23 yanvar, 2026
- 14:15
İngiltərənin "Arsenal" klubu və müdafiəçisi Yurrien Timber arasında müqavilənin müddətinin uzadılması barədə prinsipial razılıq əldə olunub.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, London klubunun baş məşqçisi Mikel Arteta 24 yaşlı futbolçunu öz oyun sisteminin əsas fiqurlarından biri sayır.
Hazırda tərəflər yeni müqavilənin müddəti ilə bağlı son detalları dəqiqləşdirirlər. Müqavilə müddətinin 2030 və ya 2031-ci ilə qədər nəzərdə tutulacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Y.Timber "Arsenal"a 2022-ci ilin yayında keçib. Niderlandlı müdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlərdə 31 matça çıxıb, 3 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
14:32
Azərbaycanda ötən il 31 min 852 cinayət qeydə alınıbHadisə
14:31
Ötən il Azərbaycanda 214 kriminal qrup zərərsizləşdirilibDigər
14:30
Daxili İşlər Nazirliyində 2025-ci ilin yekunları müzakirə edilibDaxili siyasət
14:30
Sahibə Qafarova: Azərbaycan-İspaniya əlaqələrinin genişlənməsi üçün diaqloqlar davam edirXarici siyasət
14:29
Fransina Armenqol Sosias: İspaniya Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin imzalanacağına ümid edirXarici siyasət
14:23
İspaniya parlamentinin sədri: Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindəyikXarici siyasət
14:21
Peskov: ABŞ-nin blokladığı Rusiya aktivlərinin həcmi 5 milyard dollardan bir qədər azdırRegion
14:20
Foto
Rəsmi Bakı: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verirXarici siyasət
14:16