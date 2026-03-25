İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Arsenal"ın müdafiəçisi Ben Uayt yayda klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    • 25 mart, 2026
    • 17:47
    Arsenalın müdafiəçisi Ben Uayt yayda klubunu dəyişə bilər

    İngiltərənin "Arsenal" klubunun müdafiəçisi Ben Uayt yayda komandasını dəyişə bilər.

    "Report"un "HandofArsenal" nəşrinə istinadən məlumatına görə, 28 yaşlı futbolçunun xidmətində Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Everton" maraqlıdır.

    Futbolçunun transferə çıxarılmasının səbəbi büdcə ilə bağlı yaranan çətinliklər olduğu bildirilib. Müdafiəçi, həmçinin, cari mövsümdə Yurriyen Timberin uğurlu çıxışından sonra əsas heyətdəki yerini də itirib.

    Qeyd edək ki, B.Uayt bu mövsüm bütün turnirlərdə 21 matçda iştirak edib, bir qol və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 30 milyon avro məbləğində qiymətləndirir.

    Arsenal FK Ben Uayt Everton FK

    Son xəbərlər

