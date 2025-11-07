İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    "Arsenal" Deklan Rays üçün qiymət təyin edib

    Futbol
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:06
    Arsenal Deklan Rays üçün qiymət təyin edib

    İngiltərənin "Arsenal" klubu yarımmüdafiəçisi Deklan Rays üçün qiymət təyin edib.

    "Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, London klubu futbolçunun qiymətini 150 milyon avro dəyərində müəyyənləşdirib.

    Buna səbəb "Arsenal"ın futbolçunu satmaq istəməməsidir. 26 yaşlı oyunçu İspaniya təmsilçisi "Real"la yanaşı bir sıra klubların maraq dairəsindədir. Futbolçunun kluba müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.

    Qeyd edək ki, D.Rays cari mövsümdə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 16 matçda 2 qola və 5 məhsuldar ötürməyə imza atıb. "Transfermarkt" portalı yarımmüdafiəçini 120 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

    "Real" klubu "Arsenal" klubu İngiltərə Premyer Liqası İspaniya La Liqası Deklan Rays

