Aron Maluda "Sabah"ın 400-cü qolunu vurub

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 20:25
    Aron Maluda Sabahın 400-cü qolunu vurub

    "Sabah"ın futbolçusu Aron Maludanın Misli Premyer Liqasının VIII turunda "Zirə"nin qapısına vurduğu qol tarixə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, oyunun 45+2-ci dəqiqəsində fərqlənən hücumçu "bayquşlar"ın bütün turnirlərdə vurduğu 400-cü qolun da müəllifi olub.

    O, rəqib komandanın torunu silkələməklə həmçinin "Sabah"dakı qol hesabını açıb.

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Zirə" oyunu birincilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Sabah" klubu Aron Maluda 400-cü qol Azərbaycan Premyer Liqası

