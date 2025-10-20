Aron Maluda "Sabah"ın 400-cü qolunu vurub
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 20:25
"Sabah"ın futbolçusu Aron Maludanın Misli Premyer Liqasının VIII turunda "Zirə"nin qapısına vurduğu qol tarixə düşüb.
"Report" xəbər verir ki, oyunun 45+2-ci dəqiqəsində fərqlənən hücumçu "bayquşlar"ın bütün turnirlərdə vurduğu 400-cü qolun da müəllifi olub.
O, rəqib komandanın torunu silkələməklə həmçinin "Sabah"dakı qol hesabını açıb.
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Zirə" oyunu birincilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Son xəbərlər
20:56
Tramp: Rusiya-Ukrayna münaqişəsi onların liderlərinin şəxsi ədavəti ilə mürəkkəbləşibDigər ölkələr
20:55
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəlibFərdi
20:44
Hindistan Qərbi Gürcüstanda neft hasilatına başlamağı planlaşdırırEnergetika
20:43
Tramp Çinlə ədalətli ticarət sövdələşməsinə ümid edirDigər ölkələr
20:37
Bolqarıstan Putinin təyyarəsi üçün hava dəhlizi təmin etməyə hazırdırDigər ölkələr
20:25
Aron Maluda "Sabah"ın 400-cü qolunu vurubFutbol
20:24
Lavrovla Rubio ABŞ və Rusiya arasındakı razılaşmaların icrasını müzakirə edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:09
Almaniya klubu Top-5 çempionatları arasında ən yaxşı göstəriciyə malikdirFutbol
20:04