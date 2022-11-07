Argentinadakı oyunda 10 futbolçu meydandan qovulub, "Boka Xuniors" məğlub elan edilib

Argentinada "Boka Xuniors" və "Rasinq" arasında keçirilən Çempionlar Kubokunun final oyununda 10 futbolçu qırmızı vərəqə alıb.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşmanın əsas vaxtında hər iki komandadan bir oyunçu meydandan qovulub. Həmin vaxt hesab bərabər olub - 1:1
118-ci dəqiqədə "Rasinq"in qolundan sonra insident baş verib. Baş hakim Fakundo Tello daha bir neçə futbolçuya qırmızı vərəqə göstərib.
"Boka Xuniors"un 7 üzvü meydandan kənarlaşdırıldığı üçün "Rasinq" qalib elan edilib.
GOLLLLL de Racing!!!— Fanatiz (@Fanatiztv)
En los últimos minutos del partido Carlos Alcaraz ha convertido el 2-1 para la Academia.
#BocaJuniors1-2 #RacingClub pic.twitter.com/0qO3KmHpcx November 6, 2022
Las 7 expulsiones de jugadores de campo en— Locos x un Gol (@locosxungol)
#Bocavs #Racing:
BOCA
Min 90+4 Villa
Min 99 Varela
Min 124 Advincula
Min 127 Fabra
Min 129 Benedetto
RACING
Min 90+4 Carbonero
Min 123 Alcaraz
Arbitraje de Tello
pic.twitter.com/vc1vgJsAl9 November 6, 2022
GOLLLLL de Racing!!!— Fanatiz (@Fanatiztv)
En los últimos minutos del partido Carlos Alcaraz ha convertido el 2-1 para la Academia.
#BocaJuniors1-2 #RacingClub pic.twitter.com/0qO3KmHpcx November 6, 2022