    "Araz-Naxçıvan"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki bütün rəqibləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 31 avqust, 2025
    • 00:15
    Araz-Naxçıvanın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki bütün rəqibləri müəyyənləşib

    "Araz-Naxçıvan"ın futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki bütün rəqibləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, 7-ci qrupda yer alacaq Azərbaycan çempionu "Yunayted Qalati" (Rumıniya), "Differdanj 03" (Lüksemburq) və "Taigers Roermand" (Niderland) klubları ilə mübarizə aparacaq.

    Cari mövsümdə futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqası fərqli formatda keçiriləcək. Belə ki, əsas mərhələdən sonra komandalar 1/8  və 1/4 finalda iştirak edəcəklər. Cütlüklər püşkatma yolu ilə müəyyənləşəcək və matçlar ev-səfər prinsipi ilə oynanılacaq. Qaliblər 2 oyunun nəticəsinə əsasən bəlli olacaq.

    Sonda 4 komanda final mərhələsində iştirak hüququ qazanacaq. Bu raundun yarımfinalında üstün olan tərəflər finalda, məğlublar isə 3-cü yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər. 

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyunları oktyabrın 26-dan noyabrın 2-dək təşkil olunacaq.

