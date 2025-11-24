"Araz-Naxçıvan"ın kapitanı: "Benfika" matçın favoritidir"
- 24 noyabr, 2025
- 14:04
Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün "Araz-Naxçıvan"la Bakıda üz-üzə gələcək "Benfika" (Portuqaliya) qarşılaşmanın favoritdir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Naxçıvan klubunun kapitanı Emin Kürdov deyib.
Təcrübəli qapıçı rəqibi yetərincə təhlil etdiklərini bildirib:
"Komanda "Benfika" ilə oyuna hazırdır. Rəqib haqqında bütün məlumatları toplamışıq, oyunlarını da təhlil etmişik. Boğazdan yuxarı danışmağı xoşlamıram. Onu deyə bilərəm ki, rəqiblə aramızda fərq var. Həqiqətən də "Benfika" oyunun favoritidir. Dünyada "top-5"də yer alan komandadır. UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olublar. Çox titullu, güclü klubdur. Üstün cəhətləri heyətlərində Portuqaliya, İspaniya, Braziliya yığmalarının oyunçularının olmasıdır. Həmçinin belə matçlarda təcrübələri çoxdur".
O, heytədə bəzi aparıcı futzalçıların olmamasının oyuna təsir edə biləcəyini vurğulayıb:
"Təəssüf ki, itkilərimiz var. Üç oyunçumuz sarı vərəqə limiti il bağlı cəzalıdır. Bir nəfər də zədədən yeni qayıdıb. Necə oynayacağı bəlli deyil. Belə demək mümkündürsə, komanda üzvlərinin 50 faizi sıradan çıxıb. Hər biri də aparıcı futzalçılardır. Ümid edirik ki, cavab matçına qədər qayıdacaqlar. Buna baxmayaraq, inanıram ki, doğma meydançada, azarkeşlərin də dəstəyi fonunda dünyanın sayılıb-seçilən komandalarından birinə qarşı layiqli oyun göstərəcəyik. Çünki 10 ilə yaxındır bu mərhələdə Azərbaycan klubu iştirak etmirdi. Uzun müddətdən sonra 1/8 finala vəsiqə qazanmışıq, ən yaxşı oyunumuzu göstərməyə çalışacağıq".
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" - "Benfika" matçı Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək.