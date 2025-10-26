İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2025
    • 09:43
    Araz-Naxçıvanın futbolçusu əməliyyat olunub

    "Araz-Naxçıvan"ın üzvü, Azərbaycan millisinin Ukrayna ilə oyuna hazırlığı zamanı zədələnən Rahil Məmmədov əməliyyat olunub.

    "Report" Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, müdafiəçiyə budun gətirici əzələlərindən birinin tam qopması diaqnozu qoyulub.

    Cərrahiyyə əməliyyatı Finlandiyanın Pihlajalinna klinikasında yerinə yetirilib.

    Uğurlu əməliyyatdan sonra özünü yaxşı hiss edən futbolçunun məşqlərə başlayacağı tarixlə bağlı əlavə məlumat veriləcək.

    "Araz-Naxçıvan" klubu rahil məmmədov Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    09:54

    Kanadanın ticarət naziri ABŞ ilə dialoqun davam etdiriləcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    09:43

    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    09:32

    Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var

    Hadisə
    09:18

    Tailand və Kamboca sülh müqaviləsi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    09:12
    Foto

    Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni "Cup of China" Qran-prisində iştirak edib

    Fərdi
    09:02

    Premyer Liqa: IX tura bu gün yekun vurulacaq

    Futbol
    08:39

    Pakistanda dəyəri 64 milyon dollardan çox olan narkotik qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    08:18

    Vilnüs aeroportu fəaliyyətini bərpa edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    07:52

    Luvrdakı soyğunu yüzdən çox müstəntiq araşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti